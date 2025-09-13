GUIDONIA – Vergine di Loreto, festa patronale organizzata dai commercianti

Spettacolo musicale, cabaret, stand gastronomici e non solo. Divertimento di fine estate a Guidonia Centro con la Festa patronale in onore della Beata Vergine di Loreto.

Il prossimo week end torna la manifestazione collegata con la Festa patronale ad animare viale Roma e la Pinetina.

Stavolta ad organizzare l’evento col patrocinio dell’amministrazione comunale è l’Associazione Commercianti Guidonia al posto del “Comitato Eventi e Festeggiamenti Guidonia”.

Sabato 20 settembre alle 21,30 va in scena lo spettacolo musicale anni 90 “Notti Magiche”.

Domenica mattina 21 settembre alle pre 10 nella parrocchia della Beata Vergine di Loreto sarà celebrata la Santa Messa solenne e a seguire la processione per le strade del Centro cittadino: da piazza Lauretana a via Chiorboli, via Lunardi, via Maddalena, viale dell’Unione, viale Roma, viale Leonardo da Vinci, di nuovo via Chiorboli e il ritorno in parrocchia.

Domenica sera alle ore 21,30 lo spettacolo comico con Alberto Farina.

Durante la manifestazione saranno presenti stand enogastronomici e stand di altre tipologie merceologiche.