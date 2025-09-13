FIANO ROMANO – Il tir si scontra col casello, camionista ferito

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 13 Settembre 2025

Lunghe code sull'autostrada Roma-Firenze

Incidente stradale al casello di Fiano Romano.

Stamane, sabato 13 settembre, un autoarticolato si è scontrato contro la barriera di Roma Nord direzione Firenze.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il bilancio è di due caselli danneggiati e un autista ferito, oltre ad una lunga fila in entrata direzione Roma-Firenze.

Sul posto un’ambulanza del 118, vigili del fuoco e la Polizia Stradale della Sottosezione Roma Nord-Fiano Romano per i rilievi.

La barriera è rimasta aperta, precluse quelle danneggiate.

