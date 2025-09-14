E’ stato inaugurato questa mattina, domenica 14 settembre, il nuovo collegamento stradale Setteville Nord-Marco Simone, quartieri residenziali alla periferia del Comune di Guidonia Montecelio.

Presenti, tra gli altri: il Sindaco Mauro Lombardo, Assessori, il Presidente del Consiglio Erick D’Alisa e Consiglieri comunali, ma soprattutto tantissimi cittadini.

La nuova strada tra i quartieri di Marco Simone e Setteville Nord è un’opera attesa da decenni, già prevista dal Piano Regolatore del 1976.

Ieri, sabato 13 settembre, l’amministrazione comunale ha riaperto alla comunità il Parco di Valerio, sempre a Setteville Nord, completamente riqualificato e fruibile.

“Un’inaugurazione più che speciale – ha commentato il sindaco Mauro Lombardo – È stata un’altra bella occasione per ricordare il piccolo Valerio a cui è dedicato il parco nel quale oggi hanno potuto giocare i suoi meravigliosi fratellini.

E poi è stato bello, oggi, ricordare anche Gigi Marini che, anni fa, da consigliere comunale fu il vero artefice della nascita di questo parco”.