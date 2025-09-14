TIVOLI – Terme di Roma, a settembre piscine aperte a ingresso gratuito

Il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che il Parco delle Piscine Termali delle Acque Albule a Tivoli Terme sarà aperto fino a domenica 21 settembre e da venerdì 26 a domenica 28.
L’ingresso alle piscine sarà gratuito (servizi accessori esclusi).
Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, l’obiettivo è garantire l’allungamento della stagione estiva e la fruizione delle terme.
La proroga è una decisione del Sindaco Marco Innocenzi d’intesa con l’Amministratore Delegato delle Terme di Roma Bartolomeo Terranova.
L’amministrazione comunale invita tutti a godere della bellezza del nostro stabilimento termale anche negli ultimi giorni d’estate.
Vale la pena ricordare che quest’anno il Parco delle Piscine Termali delle Acque Albule ha riaperto giovedì 19 giugno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
