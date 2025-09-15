VALMONTONE – Furti all’Outlet, tre donne arrestate e una coppia denunciata

Sabato movimentato per i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro che, unitamente a quelli della Stazione di Valmontone e della vigilanza dell’Outlet, hanno messo a segno due distinte operazioni.

La prima ha permesso di arrestare tre donne residenti a Pescara, madre e due figlie già note, rispettivamente di 55, 35 e 27 anni, quest’ultima in detenzione domiciliare, intercettate, grazie alla segnalazione del personale della vigilanza, a bordo della loro autovettura e trovate in possesso di capi di abbigliamento, risultati poi asportati da diversi negozi griffati del Centro Commerciale Outlet di Valmontone.

Le donne sono state arrestate, poiché gravemente indiziate di furto aggravato in concorso e per la 27enne anche del reato di evasione, e condotte in caserma dove sono state trattenute in attesa di comparire dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri per il rito direttissimo.

Poche ore più tardi, il personale della vigilanza ha notato uno strano movimento di una coppia di cittadini romeni e lo ha segnalato al numero unico di emergenza “112”.

Sul posto è giunta la pattuglia della Stazione di Valmontone che ha rintracciato la coppia, un 54enne e una 53enne provenienti dalla capitale, trovandola in possesso di capi di abbigliamento risultati rubati in vari negozi dello stesso Centro Commerciale.

Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Velletri.

Tutto il materiale rinvenuto, per un valore di circa 2000 euro, è stato restituito ai legittimi proprietari.

La costante attività di contrasto anche ai reati predatori conferma l’attenzione al territorio dei Carabinieri della Compagni di Colleferro.