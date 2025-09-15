GUIDONIA – Proroga Tari 2025 e nuove agevolazioni per chi adotta un cane

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale sono stati approvati importanti provvedimenti in materia di tributi locali.
Tra le misure adottate, la proroga dei termini per il pagamento della TARI 2025, adottata per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.
Le nuove scadenze sono:
* Prima rata: 30 ottobre 2025;
* Seconda rata: 28 novembre 2025;
* Terza rata: 30 aprile 2026.
“Con senso di responsabilità e attenzione verso le esigenze della nostra comunità, abbiamo approvato la proroga dei termini per il pagamento della TARI 2025.
Si tratta di un provvedimento concreto, che offre maggiore flessibilità ai cittadini in un momento in cui la pianificazione economica familiare richiede ascolto e supporto da parte delle istituzioni”, evidenzia l’assessore al Bilancio Valentina Torresi.
Il Consiglio comunale ha approvato anche una modifica al Regolamento comunale della TARI che introduce, a partire dal 1° gennaio 2026, la riduzione del 50% sulla quota fissa e variabile della tassa per chi adotterà un cane, già dotato di microchip, da uno dei canili convenzionati con il Comune.
“Questo provvedimento – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo – genera benefici su più fronti: alleggerisce i costi sostenuti dall’Ente per il mantenimento degli animali nei canili, offre un vantaggio economico ai cittadini e promuove un valore etico importante: quello dell’adozione”.