SETTECAMINI – Rubano abiti sportivi da “Decathlon”, arrestati due georgiani

I Carabinieri della Stazione di Settecamini hanno arrestato due cittadini georgiani, un 35enne e un 27enne, senza fissa dimora, gravemente indiziati del reato di furto aggravato.

Secondo un comunicato stampa della Compagnia di Tivoli diretta dal Maggiore Pietro Scabardi, il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 15 settembre.

Su segnalazione del Numero Unico per le Emergenze 112, i Carabinieri sono intervenuti presso “Decathlon”, il negozio di abbigliamento e attrezzature sportive di via di Salone dove i due indagati, entrambi con precedenti specifici, erano stati bloccati dal personale di vigilanza che li aveva notati mentre stavano asportando alcuni capi di abbigliamento sportivo, del valore di 300 euro circa, dopo aver rotto e rimosso i dispositivi antitaccheggio.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma è stato fondamentale per identificare ed assicurare alla giustizia i malfattori, nonché per procedere alla restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari.

Stando sempre al comunicato stampa, l’attività testimonia ancora una volta il costante impegno dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori, nonché la piena aderenza dello strumento di prevenzione e prossimità messo in campo dall’Arma, la quale, grazie alle Stazioni, assicura ininterrottamente la propria presenza nelle realtà locali, anche quelle più complesse sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, come il quartiere di Settecamini.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Guidonia Montecelio, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Roma.