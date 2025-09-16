GUIDONIA – “Costantino e i monticellesi”, 70 anni di scatti fotografici

Sabato 27 settembre, alle ore 17,00, al Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio sarà inaugurata l’importante mostra fotografica dal titolo “Costantino e i monticellesi”.

Una tributo, alla presenza delle Autorità Comunali, nei confronti del 91enne Costantino Giubilei, il fotografo più amato di Guidonia, personaggio sempre con la battuta pronta e il sorriso stampato, esperto di funghi e appassionato di astronomia e agricoltura che per anni ha tenuto lezioni nelle scuole del territorio.

Costantino da giovane con la sua inseparabile macchina fotografica

Da sabato 27 settembre centinaia di fotografie, ordinate per argomento e montate su circa 50 pannelli, saranno disposte nei corridoi dell’ex chiostro del convento di San Michele al piano terra del Museo.

Gli scatti, dal bianco/nero al colore, raccontano quasi un secolo di vita della comunità di Guidonia Montecelio, aprendo anche una ‘finestra’ su abitudini e tradizioni, eventi e luoghi, oggi spesso trasformati o non più esistenti.

Sarà un’occasione unica per riconoscersi e riconoscere i propri cari nei soggetti fotografici, ma anche per riflettere sui mutamenti, in bene o in male, impressi dal tempo al vivere quotidiano.

Le immagini delle foto, che – come Costantino stesso ha scritto – sono le sue “parole”, documentano e valorizzano soprattutto la memoria storica di Montecelio, il Museo quindi ringrazia l’autore ed è ben lieto di accogliere l’esposizione.

La Mostra resterà aperta fino a domenica 26 ottobre.