GUIDONIA – “Costantino e i monticellesi”, 70 anni di scatti fotografici

Cronaca, Eventi, Tiburno Quotidiano / 16 Settembre 2025

Al Museo Civico la mostra fotografica del 91enne Costantino Giubilei

Sabato 27 settembre, alle ore 17,00, al Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani” di Montecelio sarà inaugurata l’importante mostra fotografica dal titolo “Costantino e i monticellesi”.

Una tributo, alla presenza delle Autorità Comunali, nei confronti del 91enne Costantino Giubilei, il fotografo più amato di Guidonia, personaggio sempre con la battuta pronta e il sorriso stampato, esperto di funghi e appassionato di astronomia e agricoltura che per anni ha tenuto lezioni nelle scuole del territorio.

Costantino da giovane con la sua inseparabile macchina fotografica

Da sabato 27 settembre centinaia di fotografie, ordinate per argomento e montate su circa 50 pannelli, saranno disposte nei corridoi dell’ex chiostro del convento di San Michele al piano terra del Museo.

Gli scatti, dal bianco/nero al colore, raccontano quasi un secolo di vita della comunità di Guidonia Montecelio, aprendo anche una ‘finestra’ su abitudini e tradizioni, eventi e luoghi, oggi spesso trasformati o non più esistenti.

Sarà un’occasione unica per riconoscersi e riconoscere i propri cari nei soggetti fotografici, ma anche per riflettere sui mutamenti, in bene o in male, impressi dal tempo al vivere quotidiano.

Le immagini delle foto, che – come Costantino stesso ha scritto – sono le sue “parole”, documentano e valorizzano soprattutto la memoria storica di Montecelio, il Museo quindi ringrazia l’autore ed è ben lieto di accogliere l’esposizione.

La Mostra resterà aperta fino a domenica 26 ottobre.

