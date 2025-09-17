MORICONE – L’edicola della Madonna a rischio crollo, 6 mila euro per il restauro

Il Comune di Moricone riqualifica l’edicola dedicata alla Madonna del Rosario in via Vittorio Veneto.

Lo stabilisce la determina numero 38 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata lunedì 8 settembre dal dirigente dell’Ufficio Tecnico Antonio Di Pietro.

Con l’atto viene approvato il preventivo presentato dall’Impresa “Prosseda Costruzioni” di Moricone per una spesa complessiva di 5,856 euro.

I lavori fanno seguito alla segnalazione al Comune da parte delle signore Benedetta Cottatellucci e Bruna Di Gregorio circa lo stato di degrado in cui versa l’edicola della Madonna, una parte della quale era a rischio distacco dalla parete di ancoraggio.

La ditta “Prosseda Costruzioni” si è dichiarata disponibile a realizzare gli interventi richiesti: demolizione e trasporto in discarica della pavimentazione e del muretto esistente; realizzazione di una paretina in cemento armato ancorata con resine alla pavimentazione e al muro in pietra esistente su via Vittorio Veneto; riempimento della nuova aiuola in parte con terriccio e in parte con materiale stabilizzante; fornitura e messa in opera di copertine in travertino lucidate da 4 centimetri e levigate a becco di civetta nei bordi esterni; realizzazione della pavimentazione con pietra o simili nella parte alta dell’aiuola.