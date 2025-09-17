Il Comune di Montelibretti fa la conta delle contravvenzioni a chi non mantiene i terreni puliti.

Lo stabilisce la determina numero 276 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata lunedì 28 luglio dalla Responsabile dell’Area Vigilanza Piera Locchi.

Con l’atto viene accertato che per il periodo compreso tra il 18 giugno e il 28 luglio gli agenti della Polizia Locale hanno emanato un totale di 34 verbali a carico di proprietari di terreni incolti che hanno violato l’ordinanza numero 26 per la prevenzione degli incendi boschivi e il mantenimento del decoro urbano firmata l’8 giugno 2025 dal sindaco Luca Branciani.

Durante i controlli gli agenti hanno individuato 34 lotti sanzionando i rispettivi proprietari per un importo complessivo corrispondente ad un incasso presunto di 2.829 euro.