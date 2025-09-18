A notarli sarebbe stato un uomo che dorme in auto nei pressi dell’impianto sportivo.
Uno esploso, l’altra ancora integro.
Due ordigni artigianali sono stati rinvenuti stamane, giovedì 18 settembre, sulla rampa dell’accesso laterale allo stadio comunale “Attilio Ferraris” di Villanova di Guidonia.
I due ordigni rinvenuti davanti allo stadio comunale “Attilio Ferraris” di Villanova di Guidonia
I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale della città dell’Aria che hanno allertato la Polizia di Stato con gli artificieri.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, tutto è accaduto verso le ore 10,30, quando Daniela Rossi è andata ad aprire la cappellina in onore di San Michele costruita nel 2000 insieme al compianto marito in via Umberto I in un terreno adiacente alla rampa d’accesso allo stadio.
L’uomo che trascorre le notti in auto ha segnalato la presenza dei due ordigni alla fedele che custodisce il luogo di culto.
“Di solito pulisco anche l’area esterna alla cappellina – spiega Daniela Rossi al quotidiano on line Tiburno.Tv – e ieri non c’erano. Una bomba carta sembra ancora integra, l’altra è stata fatta esplodere probabilmente nella notte”.
La Polizia Locale di Guidonia Montecelio ha transennato l’area dell’accesso laterale allo stadio “Ferraris” in attesa dell’arrivo degli artificieri.