Oltre l’Europa: le mete extra-UE che crescono più velocemente

Le nuove tendenze dei viaggiatori italiani

Dai dati delle principali agenzie di viaggio e delle compagnie aeree internazionali emerge una crescita costante delle prenotazioni verso alcuni Paesi del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Africa settentrionale. Tra le mete extra-UE più ambite troviamo destinazioni come gli Emirati Arabi Uniti, con Dubai in testa, che attraggono per la loro offerta di lusso e l’innovazione. Allo stesso tempo, anche Giappone e Corea del Sud stanno vivendo un boom grazie al fascino culturale e tecnologico che li contraddistingue.

Tra le destinazioni in crescita troviamo anche il Marocco e l’Egitto che continuano ad affermarsi per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e per la possibilità di vivere esperienze uniche che spaziano dalle passeggiate nel deserto alle visite nelle città più ambite da un punto di vista storico-culturale. Non meno rilevante è l’interesse crescente per altre mete extra-UE come la Tanzania e il Kenya, dove il turismo naturalistico e i safari rappresentano un richiamo irresistibile.

Il boom delle mete asiatiche e dei viaggi alla “scoperta” delle Americhe

Tra i continenti più amati spicca l’Asia, in particolare il Sud-Est asiatico. Thailandia, Vietnam e Indonesia offrono un mix perfetto di paesaggi tropicali, cucina tipica e costi contenuti, e per questo stanno conquistando sempre più viaggiatori, italiani compresi. Anche l’India sta riscuotendo un maggiore successo, soprattutto tra chi cerca un viaggio spirituale e culturale. Le Maldive continuano a rappresentare un sogno per chi desidera viaggiare verso mete extra-UE che possano offrire un relax totale in resort esclusivi.

Un altro trend attuale riguarda l’America. Gli Stati Uniti, nonostante i costi più alti, attraggono per la varietà di paesaggi e le attrazioni culturali. L’America Latina, invece, è in crescita grazie a mete come Messico, Perù e Colombia, che uniscono tradizioni millenarie e scenari naturali spettacolari.

Prepararsi al viaggio verso le mete extra-UE: logistica e organizzazione

In altre parole, il turismo extra-UE rappresenta una delle tendenze più rilevanti del settore: è un fenomeno che dimostra il desiderio dei viaggiatori di ampliare i propri orizzonti e vivere esperienze nuove. Per affrontare al meglio queste avventure verso le mete extra-UE, non basta solo scegliere la destinazione: serve anche organizzazione, attenzione ai dettagli e pianificazione logistica. Persino la partenza dall’aeroporto richiede attenzione. Dato che i parcheggi degli aeroporti stessi spesso hanno costi elevati, è opportuno trovare un posto auto sicuro e conveniente vicino agli scali principali.

Per esempio, chi parte dalla capitale e deve affrontare un volo intercontinentale può prenotare online, su portali specializzati come Parkos, un parcheggio lunga sosta Fiumicino . Questa si rivelerà una soluzione pratica che consentirà di lasciare l’auto in strutture custodite. Si possono prenotare anche servizi come il car valet Fiumicino , i quali permettono di consegnare la vettura direttamente all’aeroporto, risparmiando tempo e semplificando le operazioni di imbarco.

Infine, ovviamente, per garantirsi un viaggio senza intoppi, sarà inoltre essenziale procurarsi in tempo i documenti necessari (passaporto, visti, etc.). Anche le assicurazioni sanitarie sono ormai diventate indispensabili. Facendo attenzione a questi importanti dettagli, ogni viaggio verso le mete extra-UE più ambite potrà rivelarsi un’esperienza unica e senza stress.