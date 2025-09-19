CALCIO – Impresa Guidonia: colpo grosso ad Arezzo!

Il Guidonia scrive una pagina storica del suo campionato andando a vincere sul campo dell’Arezzo, capolista imbattuta fino a ieri. Una gara perfetta sotto ogni punto di vista: concentrazione, solidità e coraggio.
Mister Ginestra prepara al meglio la sfida, presentando una squadra compatta, ben organizzata, ma anche capace di creare gioco. Il vantaggio arriva al 22’ del primo tempo con una magia del numero 10 Spavone, che sblocca la gara con un colpo da campione.
Nella ripresa l’Arezzo prova a reagire, ma il Guidonia tiene il campo con autorità fino all’assalto finale. In quel momento, è il portiere Mazzi – chiamato a sostituire l’infortunato Stellato – a salire in cattedra: parate decisive, riflessi da categoria superiore, e un muro invalicabile per i padroni di casa.
Tre punti d’oro, una vittoria che lancia un segnale forte al campionato: questo Guidonia può fare paura a chiunque.