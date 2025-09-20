GUIDONIA – Alla festa patronale risate con Alberto Farina

Inizia oggi, sabato 20 settembre, la Festa patronale in onore della Beata Vergine di Loreto a Guidonia Centro.

Stavolta ad organizzare gli eventi collegati con la Festa religiosa è l’Associazione Commercianti Guidonia al posto del “Comitato Eventi e Festeggiamenti Guidonia” con un programma di due giorni in cui sono previsti spettacolo musicale, cabaret, stand gastronomici e non solo.

Tutto si svolgerà in viale Roma e nella Pinetina col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Stasera, sabato 20 settembre alle 21,30, va in scena lo spettacolo musicale anni 90 “Notti Magiche”.

Domani, domenica mattina 21 settembre, alle pre 10 nella parrocchia della Beata Vergine di Loreto sarà celebrata la Santa Messa solenne e a seguire la processione per le strade del Centro cittadino: da piazza Lauretana a via Chiorboli, via Lunardi, via Maddalena, viale dell’Unione, viale Roma, viale Leonardo da Vinci, di nuovo via Chiorboli e il ritorno in parrocchia.

Domani sera alle ore 21,30 lo spettacolo di cabaret con Alberto Farina.

Durante la manifestazione saranno presenti stand enogastronomici e stand di altre tipologie merceologiche.