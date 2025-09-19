Lui ha già calcato le passerella, ma sfilare nella piazza più importante di Roma emozionerebbe chiunque. Per lei è stato il debutto come indossatrice.

Si chiamano Riccardo Lucangeli e Michelle Mele, entrambi di Guidonia Montecelio, e sono due degli oltre 20 ragazzi che mercoledì sera 10 settembre a Piazza di Spagna sono stati protagonisti della VII edizione di “Fashion & Talents”, la manifestazione, condotta dalla presentatrice Eleonora Daniele, che ha come protagonista il Progetto Brand di “Accademia del Lusso”.

L’evento, organizzato da Università eCampus e “Accademia del Lusso” con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, è stata anche un’importante occasione per presentare l’Associazione no profit “Modelli si Nasce”, nata dall’iniziativa di genitori di circa 100 ragazzi autistici provenienti da ogni parte d’Italia con l’obiettivo di offrire loro opportunità professionali concrete nel mondo della moda e della comunicazione.

Riccardo Lucangeli è uno dei due ragazzi autistici di “Modelli si Nasce” che insieme alla 22enne di Cisterna di Latina Aitalina Paduraru ha avuto l’opportunità di sfilare in un evento importante come “Fashion & Talents” insieme a modelli professionisti a testimonianza che anche il mondo della moda si sta accorgendo della loro bellezza interessante e particolare.

Guidoniano dalla nascita, 22 anni, gemello di Flavia, Riccardo Lucangeli è uno studente universitario iscritto al terzo anno dell’Accademia delle belle arti, noto al pubblico come Campione del Mondo di Nuoto pinnato paralimpico, detentore del record mondiale sui 25 metri stile libero pinne, e medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero pinne (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Michelle Mele ha 18 anni, abita nel quartiere di Colleverde di Guidonia, frequenta il quinto anno di studi all’Istituto Tecnico Liceo Scientifico Liceo Digitale “Carlo Matteucci” di Roma.

Un metro e 80, bellezza mozzafiato, a luglio 2024 Michelle Mele ha vinto il suo primo concorso di bellezza conquistando il titolo di “Miss Guidonia” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da quel momento ha iniziato a inseguire il sogno di diventare modella, coronato in piazza di Spagna a “Fashion & Talents” sfilando per la prima volta nel tempio della moda romana.