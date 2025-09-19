TIVOLI – Stamattina i funerali di Carlo Conversi, figura storica del Rotary Club

Si terranno venerdì 19 settembre alle ore 11, presso la Chiesa di San Francesco

Il Rotary Club di Tivoli piange la scomparsa di Carlo Conversi, Past President, socio fondatore e successivamente socio onorario del club. Un punto di riferimento insostituibile, la cui presenza ha segnato profondamente la storia dell’associazione e della comunità locale.

Conversi, tra i protagonisti della nascita del Rotary Tivoli nel 1961, ha incarnato per decenni i valori rotariani di servizio, integrità e amicizia. La sua dedizione, il suo spirito costruttivo e la sua capacità di unire le persone lo hanno reso una figura amata e rispettata da tutti i soci, e non solo.

I funerali si terranno venerdì 19 settembre alle ore 11, presso la Chiesa di San Francesco a Tivoli. Saranno presenti i membri del club, autorità locali e tanti cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo.

Il Rotary Club ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio con un messaggio toccante:

“Con immenso dolore il Rotary Club di Tivoli comunica la scomparsa del Past President Carlo Conversi, socio fondatore e poi socio onorario, riferimento fondamentale per ciascuno di noi. Alla signora Nicole, al figlio Pietro – socio del club – e a tutti i familiari giunga da tutti noi l’abbraccio più affettuoso.”

Nel 2018, Conversi fu insignito del Premio Tivoli per il suo impegno civico e rotariano, a testimonianza del profondo legame con la città e della stima che lo circondava.

La comunità rotariana e cittadina si stringe attorno alla famiglia, ricordando Carlo Conversi non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che ha rappresentato: un esempio di dedizione, eleganza morale e servizio disinteressato.

