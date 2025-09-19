TIVOLI – Stamattina i funerali di Carlo Conversi, figura storica del Rotary Club

Il Rotary Club di Tivoli piange la scomparsa di Carlo Conversi, Past President, socio fondatore e successivamente socio onorario del club. Un punto di riferimento insostituibile, la cui presenza ha segnato profondamente la storia dell’associazione e della comunità locale.

Conversi, tra i protagonisti della nascita del Rotary Tivoli nel 1961, ha incarnato per decenni i valori rotariani di servizio, integrità e amicizia. La sua dedizione, il suo spirito costruttivo e la sua capacità di unire le persone lo hanno reso una figura amata e rispettata da tutti i soci, e non solo.

I funerali si terranno venerdì 19 settembre alle ore 11, presso la Chiesa di San Francesco a Tivoli. Saranno presenti i membri del club, autorità locali e tanti cittadini che hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo.

Il Rotary Club ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio con un messaggio toccante:

“Con immenso dolore il Rotary Club di Tivoli comunica la scomparsa del Past President Carlo Conversi, socio fondatore e poi socio onorario, riferimento fondamentale per ciascuno di noi. Alla signora Nicole, al figlio Pietro – socio del club – e a tutti i familiari giunga da tutti noi l’abbraccio più affettuoso.”

Nel 2018, Conversi fu insignito del Premio Tivoli per il suo impegno civico e rotariano, a testimonianza del profondo legame con la città e della stima che lo circondava.

La comunità rotariana e cittadina si stringe attorno alla famiglia, ricordando Carlo Conversi non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che ha rappresentato: un esempio di dedizione, eleganza morale e servizio disinteressato.