CALCIO LOCALE – Tivoli non brilla, Nova 7 e Palombara inizio perfetto

In Eccellenza ancora un pareggio per la Tivoli Calcio 1919, che nel proprio stadio non va oltre il 2-2. Un risultato che la lascia ferma a 4 punti in classifica. Il campionato è appena cominciato e la vetta dista solo 3 lunghezze, ma serve una svolta per dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni.

In Promozione, girone B, parte con il botto la Nova 7, che travolge il Subiaco 3-1 al debutto casalingo, dimostrando di non voler fare la comparsa nel campionato. Ottimo anche l’esordio del Palombara, vittorioso 1-0 in trasferta sul campo dell’Audace. Giornata amara invece per il Villalba Ocres Moca 1952, sconfitto a Bellegra. Il Monterotondo 1935 si deve accontentare dell’1-1 interno, sempre contro il Bellegra. Buona anche la prestazione del Villa Adriana, squadra ambiziosa che ha iniziato il torneo con personalità con un 2 a 2 in casa contro il Bellegra 1982.

Un weekend a due facce, insomma: tra risultati positivi e inciampi, il campionato è solo agli inizi e le emozioni non mancheranno.

(Daniele Di Cerbo)