Pedone investito e ucciso in Via Salaria

Tragico incidente stradale questa mattina, domenica 21 settembre, in via Salaria.

A perdere la vita è un uomo dall’apparente età di 50 anni l’identità del quale è in corso di accertamento da parte della Polizia di Roma Capitale.

Sul posto per i rilievi pattuglie della Polizia Locale

Pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano,

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del III Gruppo Nomentano, il fatto è avvenuto stamane intorno alle ore 6.30 in prossimità del civico 2061 della via Salaria, nel tratto fuori dal Grande raccordo anulare, direzione Monterotondo.

Un uomo, privo di documenti, è stato investito da una Renault Scenic condotta da una donna italiana di 59 anni.

All’arrivo della Polizia Locale e del 118 il pedone era già deceduto sul posto, mentre la conducente è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito.

Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso le indagini degli agenti Polizia Locale, impegnati anche nelle verifiche per risalire all’identità dell’uomo.

Sul posto intervenute ulteriori pattuglie dei caschi bianchi per le momentanee chiusure di via Salaria, necessarie per gli accertamenti.