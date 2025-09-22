CAPENA – Urbanistica, incontro coi cittadini sulla nuova legge regionale

Si è svolto questa mattina , lunedì 22 settembre, a Capena un incontro, promosso dal consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei , per avviare un confronto tra le istituzioni regionali e i cittadini del territorio sulla nuova legge regionale numero 12/2025 in materia di urbanistica , approvata il 30 luglio scorso alla Pisana.

Per spiegare la legge 12/25, concernente “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, hanno dialogato insieme al consigliere Capolei, l’assessore regionale all’Urbanistica Giuseppe Schiboni, il Sindaco di Capena Roberto Barbetti e il direttore della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, Emanuele Calcagni.

All’iniziativa ha preso parte anche il neo coordinatore di Forza Italia di Capena, Gianfranco Braccio.

Il provvedimento contiene diverse correzioni alle norme in vigore e incide anche sull’applicazione del Salva Casa nel Lazio. È previsto infatti un intervento sulle variazioni essenziali che cambia radicalmente i presupposti dell’accertamento di conformità.