GUIDONIA – Musica, Sport e Food: torna il “Festival delle Eccellenze Italiane”

Eventi, Tiburno Quotidiano / 22 Settembre 2025

Tre giorni di eventi nel parco di via Kennedy a Villalba

Anche quest’anno, a Villalba di Guidonia torna il “FESTIVAL DELLE ECCELLENZE ITALIANE”, iniziativa che mira a mettere in risalto le varie “eccellenze” del panorama Nazionale, attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale, culturale e sportivo locale.

Arte, canto, musica e sport si intrecceranno fra di loro, in un vortice di colori, valorizzando e dando lustro alle nostre eccellenze locali, le quali, a loro volta, meraviglieranno il pubblico presente in un clima festivo.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lazio e dalla Città di Guidonia Montecelio, è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale “Azione Cittadina” e dalla Società Happy Place – Creiamo Srl, con il supporto delle seguenti realtà locali:

  • • Associazione Commercianti per Villalba;
  • A.V.V.I.S. – Pubblica Assistenza Villalba;
  • Comitato Genitori I.C. “A.MANZI”;
  • Gruppo Scout AGESCI Villalba 1;
  • • Gruppo Scout ASEI Villalba 1;
  • • Gruppo Operativo Intervento Rapido Guidonia (G.O.I.R.);
  • Protezione Civile – Nucleo Volontari Guidonia (NVG).

La manifestazione si svolgerà nelle giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, nella circoscrizione di Villalba di Guidonia, presso l’area a verde pubblico ubicata tra Via Kennedy e Via Palermo (limitrofa all’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi” – plesso Piazza Martiri delle Foibe”), già sede di altri eventi molto partecipati, come lo storico primo natale itinerante della Città di Guidonia Montecelio proposto nell’annualità 2022.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Studenti-registi, il corto dell’Istituto “Volta” sbarca a Venezia

L’ingresso sarà gratuito e, all’interno dell’area, sarà allestita un’area Food & Beverage attrezzata, dove saranno presenti degli stand specializzati nel campo enogastronomico italiano.

Il programma artistico della rassegna è così articolato,

Venerdì 26 settembre 2025 – dalle ore 18:00 alle ore 21:00 circa, sfilata e presentazione di tutti gli atleti delle seguenti realtà sportive locali:

  • Academy Proabile (scuola di calcio inclusiva);
  • Anco Marzio Sporting (scuola di judo inclusiva);
  • Aniene Club (rugby);
  • Associazione Arcobaleno (mini-basket);
  • Atletica Tiburtina; (scuola atletica leggera);
  • Maximus Roma Est MMXV (pugilato);
  • Ranch El Vaquero (centro di equitazione);
  •  Villalba Ocres Moca (calcio);
  • ViviVillalba (volley).

Sabato 27 e Domenica 28 settembre 2025 – dalle ore 18:00 alle ore 21:00 circa, esibizioni artistiche di danza dove saranno protagoniste quattordici realtà locali del settore (vedasi locandina allegata).

A conclusione della prima parte della rassegna, nella serata di venerdì 26 settembre, andrà in scena un concerto / tributo di ULTIMO (interpretato dalla band del cantante villalbese Stefano Teto De Filippo), dove saranno protagonisti anche i bambini dell’Istituto Comprensivo “A.MANZI”, i quali, si esibiranno in coro con la canzone “POESIA SENZA VELI” del celebre cantante romano.

LEGGI ANCHE  FIANO ROMANO - Marcello Cirillo e Demo Morselli alla Festa della Madonna Addolorata

Nella serata successiva di sabato 27 settembre, dalle ore 21:30 circa, andrà in scena uno spettacolo di musica e colori, dove il gruppo artistico che si esibirà, farà ballare tutto il pubblico presente con le migliori HIT degli anni 80’ / 90’.

Sul palco saranno presenti: un DJ, una cantante / vocalist (in arte MIHA) e tre ballerine che animeranno la serata con la propria passione per la musica “DANCE” (dovrebbe essere previsto anche un lancio di gadget).

Sul palco, a condurre le tre serate del Festival, saranno presenti: Maria Pia Capuana e Claudio Testi.

Gli organizzatori, concludono ringraziando fin da ora:

  • il pubblico che deciderà di essere presente diventando il principale protagonista delle tre serate;
  • la Regione Lazio e la Città di Guidonia Montecelio per aver patrocinato l’iniziativa, supportandoci nelle varie fasi dell’iter organizzativo;
  • gli sponsor per la loro encomiabile fiducia, senza della quale nulla sarebbe stato immaginabile;
  • i media partner che per l’ennesima edizione, gli hanno concesso la loro professionalità dandogli “voce”;
  • le realtà sociali, culturali e sportive aderenti che, a vario titolo, sono divenute parte attiva e fondamentale dell’iniziativa;
  • gli artisti che ci regaleranno forti emozioni intrattenendo il pubblico presente.

Non ci resta che divertirci tutti insieme, noi vi aspettiamo!

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 