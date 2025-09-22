Più di qualcuno la utilizza come un circuito di “Formula 1”, incurante della presenza delle abitazioni e dei pedoni.

Va avanti così da tempo in via Monte Bianco, la strada che attraversa il centro abitato di Santa Lucia di Fonte Nuova e collega la via Palombarese a via Nomentana.

Per questo a luglio i residenti hanno presentato un esposto alla Polizia Locale di Fonte Nuova segnalando il pericolo pubblico con l’obiettivo di ottenere dal Comune deterrenti efficaci per il rallentamento delle auto sfreccianti a tutto gas violando il limite dei 50 chilometri orari.

Alcune immagini del terreno usato come deposito dei carri della Sagra delle Rose

Ora gli abitanti lanciano un appello attraverso il quotidiano on line Tiburno.Tv anche per la situazione relativa a via Alessandro Volta, una traversa di via Monte Bianco.

“In un terreno comunale – spiegano i residenti a Tiburno.Tv – sono stati posizionati i carri della Sagra delle Rose tenutasi a giugno, ora ci sono sterpaglie ovunque e sono stati avvistati serpi e ratti nei giardini privati.

Nonostante le varie segnalazioni ai Vigili Urbani e Ufficio Tutela Ambientale ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro”.

Contattato da Tiburno.Tv, il Comando della Polizia Locale di Fonte Nuova assicura di aver preso in carico il caso di via Monte Bianco, una strada attenzionata come quelle in cui vengono segnalate infrazioni da parte degli utenti della strada con l’intensificazione dei controlli e un miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale.

Sarebbero in corso verifiche con Ufficio Patrimonio e Ufficio Ambiente sulla titolarità del terreno di via Alessandro Volta utilizzato come deposito dei carri della Sagra delle Rose.