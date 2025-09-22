MONTELIBRETTI – Gusto e Spiritualità lungo il Cammino di Francesco

Un appuntamento imperdibile tra Natura, Gusto e Spiritualità!
Domenica 28 settembre a Montelibretti si terrà sesta edizione di “Sapori in cammino” dal titolo “La via dell’olio: cammino di benessere”, evento organizzato dal Comune di Montelibretti col patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e con il contributo di Arsial.
Si tratta di una occasione per riscoprire la bellezza del territorio della Sabina romana, i sapori autentici e lo spirito della comunità. Il programma prevede alle ore 9 la santa messa al centro anziani.
Alle ore 10 il raduno in via Roma in prossimità del “Bar Marco” e l’iscrizione gratuita dei partecipanti al Cammino di San Francesco.
Alle 10,30 la partenza per circa 5 chilometri e l’arrivo previsto alle ore 12 al Parco della Resistenza per il pranzo tradizionale con prodotti della Sabina.
Dalle ore 10 al Parco della Resistenza saranno attivi stand gastronomici. Alle ore 16 la tavola rotonda istituzionale dal titolo “Tra gusto, spiritualità e salute”.