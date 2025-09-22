SUBIACO – Alla festa dello sci laziale premiata Sara Proietti Cignitti

Sabato 20 settembre, nell’Auditorium del Palazzo delle Federazioni del Coni di Roma, è andata in scena la 42esima edizione di “Lazio Pianeta Sci”, la straordinaria kermesse dello sci regionale organizzata dal Comitato Regionale Lazio–Sardegna della FISI, che ha visto premiati i migliori atleti, le società i tecnici, i dirigenti di un movimento che, mai come quest’anno ha dato prova di grande effervescenza e solidità.

Nell’ultima stagione gli atleti del CLS hanno centrato importanti successi in competizioni nazionali nelle diverse discipline.

Da circoletto rosso la performance di Sara Proietti Cignitti, la giovanissima fondista di Subiaco, che si è laureata campionessa italiana U14 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Da sottolineare i successi di Raffaella Ghirarduzzi, campionessa italiana Master C5 in superG nonché vincitrice della Coppa Italia; Matteo Conti Campione Italiano Master A1; a livello di squadre ancora un risultato straordinario va ascritto al team Winter Sport Subiaco che si è aggiudicato la Coppa Italia di skiroll 2024.

Di rilievo anche il terzo posto del CLS nella graduatoria per Comitati della Coppa Italia Master.

Ma al di là dei risultati agonistici il Comitato Lazio e Sardegna ha ricevuto significativi apprezzamenti per la perfetta organizzazione (insieme al CAB – Comitato Abruzzese) dei Campionati Italiani Children di Ovindoli e della terza tappa di Coppa del Mondo di skiroll appena andata in archivio.

“Si tratta di risultati di grande prestigio conquistati grazie al lavoro e al sacrificio dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e delle loro società e rappresentano uno stimolo concreto per tutto il nostro movimento.

Anche quest’anno avremo l’onore e l’onere di organizzare manifestazioni importanti come le gare FIS_NJR e GPI di Solda a dicembre, a cui seguiranno le due gare FIS-NJR di gennaio a Folgaria e la Coppa Italia Master a Campo Felice”, ha sottolineato il Presidente del CLS Andrea Ruggeri.

Particolarmente toccante il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Matteo Franzoso e la lettera dedicata allo sciatore scomparso scritta e letta, a nome di tutti gli atleti del CLS , dalla sciatrice dello S.C. Livata Lavinia Sambuco di Guarcino.

Tra i molteplici appuntamenti riflettori puntati sui Campionati Regionali Pulcini, Children, Giovani e Senior e sulla Selezione Regionale del Pinocchio.

Come tradizione vuole, a Lazio Pianeta Sci sono intervenute diverse personalità del mondo sportivo, politico e della stampa specializzata fra le quali l’Onorevole Luciano Ciocchetti -Vice Presidente XII Commissione Parlamentare Affari Sociali; Paolo Anedda – Vice Presidente Coni Lazio; Maura Catalani – Responsabile Regionale Ufficio Scolastico Sport.

Sono stati altresì premiati i vincitori dei Campionati Regionali, del Trofeo Mechelli e del Trofeo EnergiaPura.

Infine sono state ufficializzate le squadre agonistiche regionali del Comitato.

Riconoscimenti sono stati assegnati a sponsor e partner come EnergiaPura, Uyn Sports, Campo Felice Srl, LVS Rental Srl, BCC Roma e Liski.