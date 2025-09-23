guidonia montecelio 1937 fc

CALCIO – Calì torna a casa, segna e regala la vittoria al Guidonia

Sport, Tiburno Quotidiano / 23 Settembre 2025

L’idolo rossoblù firma su rigore il suo primo gol proprio nello stadio che lo ha consacrato. Festa grande al Comunale appena inaugurato.

Il destino ha voluto che il primo gol di questo anno  tra i professionisti di Aimone Calì arrivasse proprio nel “suo” stadio, il Comunale di Guidonia appena rinnovato e inaugurato ufficialmente prima della partita. Un gol pesantissimo, arrivato al minuto 96 su calcio di rigore, che ha steso il Rimini e regalato al Guidonia tre punti d’oro.

Il penalty, concesso grazie all’intervento del VAR per una spinta ingenua di Moray su Sannipoli, è stato trasformato con freddezza dall’attaccante che lo scorso anno trascinò i rossoblù in Serie C. La gradinata è esplosa, i cori hanno riempito il cielo e la festa è iniziata.

Il Guidonia archivia così un’altra vittoria importante, portandosi a 6 punti nelle ultime due gare. Non male per una neopromossa che sta iniziando a prendere fiducia e ritmo.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Claudio Fragasso, il ritorno del maestro dell’horror - VIDEO

Ma oggi, più che mai, i riflettori erano tutti su di lui: Aimone Calì, che torna a casa e fa esplodere di gioia un intero popolo.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 