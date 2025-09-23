CALCIO – Calì torna a casa, segna e regala la vittoria al Guidonia

Il destino ha voluto che il primo gol di questo anno tra i professionisti di Aimone Calì arrivasse proprio nel “suo” stadio, il Comunale di Guidonia appena rinnovato e inaugurato ufficialmente prima della partita. Un gol pesantissimo, arrivato al minuto 96 su calcio di rigore, che ha steso il Rimini e regalato al Guidonia tre punti d’oro.

Il penalty, concesso grazie all’intervento del VAR per una spinta ingenua di Moray su Sannipoli, è stato trasformato con freddezza dall’attaccante che lo scorso anno trascinò i rossoblù in Serie C. La gradinata è esplosa, i cori hanno riempito il cielo e la festa è iniziata.

Il Guidonia archivia così un’altra vittoria importante, portandosi a 6 punti nelle ultime due gare. Non male per una neopromossa che sta iniziando a prendere fiducia e ritmo.

Ma oggi, più che mai, i riflettori erano tutti su di lui: Aimone Calì, che torna a casa e fa esplodere di gioia un intero popolo.