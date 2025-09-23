CAPENA – Entusiasmo e applausi all’inaugurazione dell’anno scolastico

Oggi, martedì 23 Settembre, presso la sede della scuola secondaria “San Leone” dell’Istituto Comprensivo di Capena si è svolto un evento di natura istituzionale che si è trasformato in una vera e propria festa.

Il Senatore Roberto Marti parla agli studenti

La consegna della medaglia del Senato alla preside Maria Lucia Taverna

Il Senatore Roberto Marti, Presidente della settima Commissione del Senato della Repubblica, ha infatti inaugurato l’anno scolastico in presenza del Dottor Danilo Vicca, dirigente USR Lazio dell’Ufficio VI ambito territoriale di Roma, del sindaco di Capena Roberto Barbetti, delle autorità locali e di alcuni dirigenti del 12esimo ambito territoriale.

La dirigente Taverna, il sindaco Barbetti e Danilo Vicca, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale

Ad accogliere le istituzioni un gruppo di bambini ordinatissimi della Scuola primaria che hanno aperto il cerimoniale intonando “O Fortuna” dei Carmina Burana di Carl Orff e l’immancabile e toccante “Canto degli Italiani” intonato da tutti i presenti.

Gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria, ordinatamente posti in aula magna, hanno letto i loro pensieri e posto domande alle quali il senatore Roberto Marti ha puntualmente risposto condividendo anche momenti della sua vita di studente.

Anche il dirigente Danilo Vicca ha fatto un interessante intervento, parlando della sua esperienza scolastica come alunno e soprattutto ricordando ai ragazzi che si apprestano ad uscire dalla “scuola media”, quanto sia importante effettuare una scelta ponderata, oculata e mirata soprattutto alla realizzazione dei loro progetti futuri.

Il regalo più bello che i ragazzi hanno ricevuto è stato il testo della Costituzione Italiana, cuore pulsante della nostra democrazia.

È stato bello vedere come il senatore sia stato chiamato dai ragazzi a firmare le copie ricevute, con lo stesso entusiasmo con il quale si chiede un autografo ad un cantante o ad un attore, e come non si sia mai tirato indietro a firmare ogni singola copia. Insomma, un momento solenne che grazie alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Capena, la dottoressa Maria Lucia Taverna, ai docenti e soprattutto all’entusiasmo degli alunni, si è trasformato in una vera festa fatta di entusiasmo, partecipazione e applausi.