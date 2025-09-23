FONTE NUOVA – Tragico incidente sulla Nomentana, il ricordo di Valerio Gaist

Dopo l’incidente di ieri sera su via Nomentana, oggi sono stati tanti i messaggi di vicinanza alle famiglie coinvolte sui social e sul luogo della tragedia. Erano circa le ore 23 della notte tra il 22 e il 23 settembre, quando una Peugeot 207 bianca, con a bordo due giovani, ha perso il controllo lungo la via Nomentana, all’altezza del chilometro 21, nei pressi del punto noto come “XII Apostoli”. L’auto, diretta verso Tor Lupara, ha sbandato in curva, impattando violentemente contro un albero prima di capovolgersi sull’asfalto.

A bordo si trovavano Valerio Gaist, 21 anni, residente a Roma, deceduto sul colpo, e la ragazza di 17 anni nata a Monterotondo, trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea e successivamente al Policlinico Gemelli. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Mentana e Monterotondo, e alcuni cittadini che hanno prestato i primi soccorsi e gestito il traffico, deviato verso via Monte Bianco e Santa Lucia.

Il dolore di una madre

In un messaggio pubblicato sui social, la madre della giovane che viaggiava in auto con Valerio ha espresso il suo strazio e la sua gratitudine:

“Vi ringrazio uno ad uno per la vicinanza in questo giorno bruttissimo per noi… Come ormai tanti di voi sapete ieri sera mia figlia ha rischiato la vita in un bruttissimo incidente dove ha perso la vita il suo Valerio, un ragazzo dolcissimo che aveva reso la mia Siria felice, ed ora segnata da un dolore immenso che posso solo io immaginare!!!! Valerio rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai un altro Angelo meraviglioso nel nostro cielo🌈”

Il ricordo dell’Istituto Nobile

Anche l’Istituto Nobile Aviation College, dove Valerio si era diplomato nel 2022 e stava proseguendo gli studi per diventare manutentore aeronautico, ha voluto ricordarlo con un comunicato ufficiale:

“Valerio non era soltanto uno studente: era parte viva della nostra comunità, con il suo impegno, il suo entusiasmo e il desiderio di costruire il proprio futuro. […] La scuola parteciperà con la dovuta solennità e invita chiunque lo desideri a unirsi nel ricordo e nella preghiera in omaggio alla sua memoria.”

La data dei funerali sarà comunicata nei prossimi giorni. Intanto, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Valerio e a Siria, in un abbraccio collettivo che cerca di dare conforto in un momento di dolore immenso.