GUIDONIA – Lettera “al veleno” dell’ex funzionario comunale, il Pd chiede un Consiglio straordinario

In riferimento all’articolo GUIDONIA – L’ex funzionario comunale “spara a zero”, Forza Italia chiede un Consiglio straordinario, da Daniele Bongi, segretario cittadino del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, e da Emanuele Di Silvio, Simone Guglielmo, Rosa Nuzzo, Mario Lomuscio, consiglieri comunali del Partito Democratico, riceviamo e pubblichiamo:

“PESANTI OMBRE IN COMUNE: LA MAGGIORANZA LOMBARDO SI DENUNCIA DA “SOLA”. E’ CAOS!

Il tempo del silenzio è terminato: le gravi accuse interne che stanno in queste ore scuotendo la maggioranza Lombardo richiedono una assunzione di responsabilità immediata e un chiarimento pubblico.

Le notizie e gli atti protocollati, proprio in questi giorni, getterebbero ombre pesantissime sulla legalitá dell’operato dell’amministrazione Lombardo.

La città ha diritto a verità e trasparenza: non bastano smentite di rito, servono risposte puntuali.

Per questo come Partito Democratico, insieme agli altri componenti dell’opposizione, abbiamo protocollato la richiesta di un consiglio comunale straordinario e urgente. Oltre ad aver già convocato una riunione della Commissione consiliare sulla Trasparenza.

Il dato politico è sotto gli occhi di tutti: la maggioranza che sostiene Lombardo è ormai in rotta, attraversata da contraddizioni, accuse dirette e conflitti interni che hanno superato il punto di non ritorno.

Questa spaccatura ormai insanabile impedisce, come denunciamo da tempo, un governo efficace della terza città del Lazio e scarica incertezza sull’Ente e sui cittadini.

Il Sindaco ne prenda atto e chiarisca, senza infingimenti, la reale tenuta del suo progetto amministrativo.

Chiederemo a Lombardo di chiarire compiutamente ogni profilo emerso in queste ore. Le accuse di natura politico-amministrativa, e non solo, indirizzate a protagonisti di primo ordine della sua maggioranza e della sua amministrazione delineano un quadro grave.

Se non arriveranno risposte chiare, tempestive e verificabili, il Partito Democratico attiverà in Consiglio comunale tutte le iniziative politiche e istituzionali necessarie a ristabilire trasparenza, correttezza amministrativa e credibilità delle istituzioni cittadine, non escludendo fin da subito la richiesta di un passo indietro del Sindaco.

Guidonia Montecelio ha bisogno di serietà e buon governo: il tempo delle ombre è finito”.