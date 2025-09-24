Fine corsa per la “ladra seriale”, dovrà scontare oltre 17 anni di carcere

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 24 Settembre 2025

Per un decennio ha collezionato reati e condanne

Per oltre un decennio ha collezionato reati e condanne riuscendo a sottrarsi, fino ad oggi, alla giustizia.

A porre fine alla lunga scia di furti commessi a Roma a partire dal 2013 sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio-Nettuno, che, all’esito di un’accurata attività di indagine, sono riusciti a rintracciarla e procedere all’arresto in esecuzione del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, la giovane, che aveva iniziato la propria attività criminale quando era ancora minorenne, era riuscita negli anni a sottrarsi alla cattura, nonostante il crescente cumulo di procedimenti a suo carico.

Una storia giudiziaria iniziata oltre dieci anni fa è oggi giunta al suo epilogo con l’arresto e la traduzione presso il carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena a lei inflitta di a 17 anni, 2 mesi e 14 giorni di reclusione.

