GUIDONIA – L’ex funzionario comunale “spara a zero”, Forza Italia chiede un Consiglio straordinario

Da Valerio Massini, Segretario Politico di Forza Italia a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata del 17.09.2025, con nota indirizzata al Sindaco a dirigenti ed Assessori, oltreché a Consiglieri Comunali, il Geometra Salvatore Mazza, ex funzionario del Comune di Guidonia Montecelio, ha formalizzato gravi affermazioni che gettano dubbi circa la corretta gestione politico amministrativa dell’Ente.

Il partito di Forza Italia, riunito in assemblea plenaria, preso atto della serietà e gravità delle affermazioni del Geometra Salvatore Mazza, ha deciso unitamente Segretario Politico Valerio Massini di esternare la seguente dichiarazione: “le affermazioni formalizzate dal Geometra Salvatore Mazza, assumo i caratteri, qualora fossero vere, della gravità, gettando ombre sull’operato di Politici e Dirigenti della Amministrazione del Sindaco Lombardo”.

“Proprio per tali ultime ragioni, si ritiene di chiedere – aggiunge Massini – allo stesso Sindaco Lombardo, la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, nel quale si confida, sarà lo stesso Sindaco a fornire i doverosi chiarimenti che potranno vanificare le serie e screditanti affermazioni dell’ex funzionario del Comune Salvatore Mazza”.

“Forza Italia – conclude Massini-, come noto, alla opposizione dell’odierno governo cittadino, in linea con i propri principi di serietà e responsabilità; chiede, quindi, al Sindaco Lombardo un gesto forte che possa chiarire la situazione in essere alla intera città, evitando, così, facili strumentalizzazioni”.