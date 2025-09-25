GUIDONIA – Oltre 50 donatori alla raccolta sangue

Questa mattina, giovedì 25 settembre, oltre cinquanta donatori hanno partecipato alla raccolta di sangue organizzata, nello spazio antistante il Municipio, dall’Avis comunale di Guidonia Montecelio.
Un risultato importante, reso possibile dalla generosa partecipazione di coloro che, con un encomiabile gesto di altruismo e solidarietà, hanno scelto di mettersi al servizio degli altri.
“Sono andata, personalmente, a complimentarmi con Sirio Veroli e Alessandro Roberti per la loro preziosa attività al servizio della collettività”, ha detto la vice sindaca Paola De Dominicis.
