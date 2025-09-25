Gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo perfezionano le tecniche di autocontrollo e difesa personale.

Lo stabilisce la determina numero 771 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata martedì 23 settembre dal Comandante del Corpo Michele Lamanna e pubblicata ieri, mercoledì 24 settembre, all’albo pretorio del Comune.

Con l’atto viene affidato alla “Asd Bellator Eretum Academy” sita in Via Galvani a Monterotondo l’addestramento del personale della Polizia Locale con 8 incontri da 2 ore ciascuno per una somma complessiva di 2.500 euro.

Affiliata ad “ASC – attività sportive confederate”, la “Asd Bellator Eretum Academy” è specializzata in Arti Marziali.

Il corso di difesa personale è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di mandato, tra cui il miglioramento della sicurezza urbana, l’accessibilità e la fruibilità della Città da parte di tutti e con l’esigenza di valorizzare una reale cultura della sicurezza e dei diritti.

Per questo, già in passato -con la deliberazione di Giunta Comunale numero 269 del 15 novembre 2018 – l’Amministrazione Comunale – ha autorizzato gli agenti di Polizia Locale a poter effettuare corsi di autocontrollo e difesa personale.