GUIDONIA – Viola il divieto di avvicinamento al figlio, arrestato 61enne italiano

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato un 61enne, italiano, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, per aver violato il divieto di avvicinamento al figlio 24enne, che nelle settimane precedenti aveva denunciato il padre per ripetute aggressioni fisiche, commesse sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ed alcol.

Secondo un comunicato stampa dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli, nella sera di domenica 21 settembre, il ragazzo, accortosi che il padre era sotto casa e temendo di essere nuovamente assalito, ha allertato il 112 riferendo della presenza minacciosa dell’uomo all’esterno della propria abitazione.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Tivoli ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto che ha trovato il 61enne sotto l’abitazione mentre inveiva contro il figlio al citofono, pretendendo a tutti i costi di entrare in casa.

I Carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo, scongiurando così il peggio.

Il 61enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Guidonia Montecelio, sino alla mattina seguente, quando il suo arresto è stato convalidato in sede di udienza.