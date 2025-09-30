TIVOLI TERME – Don Martino Zarebski è il nuovo parroco

Don Martino Zarebski è il nuovo parroco delle Parrocchie di Santa Sinforosa e dei Santi Martiri Tiburtini a Tivoli Terme.

La nomina è stata comunicata il 14 agosto scorso dal Vescovo della Diocesi di Tivoli e Palestrina Mauro Parmeggiani in vista dell’inizio dell’anno pastorale 2025-2026.

Don Martino Zarebski subentra a don Paolo Lombardi, nominato Parroco delle Parrocchie di San Francesco Saverio in Carchitti e dell’Immacolata Concezione di Maria in Valvarino.

La cerimonia di insediamento si terrà sabato 18 ottobre alle ore 17,30 alla presenza di Monsignor Parmeggiani.

Cinquant’anni, origini italo-polacche, Don Martino Zarebski è sacerdote da 15 anni e da allora è Parroco della chiesa di Gesù Redentore a Palestrina. Di professione Psicologo clinico, Psicoterapeuta e Psicodrammatista con visione olistica, il sacerdote è Presidente del Consultorio Diocesano di Palestrina.

“In futuro – spiega il nuovo parroco – sarà necessario riqualificare il fabbricato adiacente alla chiesa di Tivoli Terme per realizzare uno spazio per l’oratorio e per i bambini.

Per raggiungere l’obiettivo chiederemo un finanziamento”.