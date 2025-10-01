GUIDONIA – Bocce, via al nono “Memorial Ignazio Valentini”

Tornano in campo i campioni e gli appassionati di bocce.

Domenica 19 ottobre gara regionale di bocce a Villanova di Guidonia

Domenica 19 ottobre l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Bocciofilo Villanova” organizza una gara regionale di bocce a coppia Categorie B, C e D specialità Raffa, nona edizione di un torneo in memoria del compianto presidente Ignazio Valentini.

Ignazio Valentini, compianto presidente del Circolo Bocciofilo Villanova

La manifestazione, patrocinata dalla Federazione Italiana Bocce, si terrà nell’impianto di via Cavour a partire dalle ore 9.

Al primo classificato il trofeo e il premio in denaro di 300 euro, al secondo coppa e 200 euro, al terzo e al quarto una coppa e 100 euro ciascuno.