TIVOLI – Mariachiara Sacchetti torna al Festival di Sanremo

Da qualche anno ormai Mariachiara Sacchetti, Tiburtina doc, riconferma la sua partecipazione a Sanremo tra un microfono, un’intervista e due chiacchiere con gli artisti che salgono sul palco ad emozionarci e a gareggiare per la canzone italiana d’eccellenza.

La 37enne speaker e giornalista racconta al quotidiano on line Tiburno.Tv che quest’anno la sua partecipazione potrebbe avere sfaccettature differenti e ruoli diversi in quanto oltre ai suoi sponsor ufficiali, quali Aloha Park Hotel ed Aloha Beach Village, subentra la partecipazione di grandi nomi che potrebbero vederla alla conduzione di un podcast esclusivo all’interno di un’area esclusiva ed elitaria.

Ad accompagnarla quest’anno anche un affermato dj campomarinese Carlo Petruccelli che allieterà ospiti e salotto podcast con le sue creazioni e i suoi remix che hanno accompagnato tutte le serate molisane e non solo negli ultimi anni, concentrati naturalmente questa volta solo sulla musica dei nostri artisti in gara, chissà che qualcuno di loro non voglia brindarci su?!

“Da Tivoli a Sanremo – commenta la speaker – come sempre È TUTTA VITA”.