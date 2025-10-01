PALOMBARA SABINA – “Operazione: Zaini pieni!”, Cri consegna 240 kit agli alunni delle prime classi

Un piccolo grande gesto può fare la differenza.

È con questo spirito che il Comitato di Sabina Romana della Croce Rossa Italiana ha lanciato l’iniziativa “Operazione: Zaini pieni!”, portando un sorriso — e tanti colori — ai bambini delle classi prime delle scuole primarie del territorio.

Grazie alla generosità della comunità locale, sono stati preparati e consegnati ben 240 kit, contenenti vario materiale per affrontare con entusiasmo il nuovo anno scolastico: penne, matite, colori, pennarelli, temperini, gomme da cancellare, astucci, righe, righelli, squadre, quaderni e quadernoni.

Materiale semplice, ma fondamentale per ogni bambino, raccolto grazie alla collaborazione attiva di cittadini, famiglie ed esercenti del territorio.

Il tour della consegna ha toccato le scuole di Palombara Sabina, Borgo Santa Maria, Cretone, Marcellina, Montelibretti, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone e Nerola.

Ad accogliere i volontari della Croce Rossa, tanti volti sorridenti, sguardi stupiti e voci curiose.

“Ma voi siete quelli dell’ambulanza?”, ha chiesto un bambino.

Domande innocenti che hanno riempito il cuore dei volontari, rendendo tutta la fatica ampiamente ripagata.

“È stata un’esperienza impegnativa ma divertente – raccontano i volontari – vedere lo stupore e la gioia dei bambini è stato il più grande ringraziamento che potessimo ricevere”.

Il Comitato di Sabina Romana della Croce Rossa Italiana ringrazia le maestre e i collaboratori scolastici, che hanno accolto con disponibilità e gentilezza l’iniziativa, contribuendo al suo successo.

“Operazione: Zaini pieni!” dimostra ancora una volta come la solidarietà locale e il lavoro di squadra possano generare un impatto reale, soprattutto quando a beneficiarne sono i più piccoli.

“Un grazie di cuore – proseguono i volontari – a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto: 240 zaini pieni… di materiale e di speranza.

Vuoi fare anche tu la differenza?

Entra a far parte della Croce Rossa Italiana!

Ogni gesto, ogni minuto del tuo tempo può diventare un aiuto concreto per chi ne ha bisogno.

Che tu voglia aiutare nelle emergenze, nei progetti sociali, nelle attività per i più piccoli o semplicemente dare una mano sul tuo territorio, c’è un posto per te.

Diventa volontario e porta il tuo contributo dove serve”.

Per informazioni su come aderire al Comitato di Sabina Romana della Croce Rossa Italiana, visitare i canali ufficiali, https://www.facebook.com/crisabinaromana, https://www.instagram.com/crisabinaromana/, oppure recarsi nella sede a Palombara Sabina in via A. Petrocchi 11.