SAN GREGORIO DA SASSOLA – Addio pozzolana, 668 mila euro per riqualificare il campo sportivo

Partono i lavori di riqualificazione del Campo sportivo “Luigi Antenucci” di Comune di San Gregorio da Sassola.

Lo stabilisce la determina numero 4009 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, mercoledì primo ottobre, da Stefano Carta, dirigente della Direzione Attuazione del PNRR di Città Metropolitana di Roma Capitale.

Con l’atto vengono aggiudicati i lavori all’impresa “Ipomagi Srl” di Roma che nella Procedura telematica negoziata senza bando avviata il 24 settembre scorso ha presentato un ribasso percentuale pari al 21,500% rispetto all’importo complessivo della gara.

La determina di ieri impegna 668.256 euro e 79 centesimi, di cui 554.116,52 relativi al costo complessivo dei lavori e altri 114.140,27 relativi a imprevisti, incentivi e economie e creditori da individuare.

L’intervento al Campo sportivo “Luigi Antenucci” di San Gregorio da Sassola è stato finanziato per 751.302 euro e 67 centesimi nell’ambito del progetto relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità” di Città Metropolitana, 700 mila euro dei quali provenienti da risorse del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) e 51.302,67 euro di risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” (FOI).

Stando sempre alla determina, i lavori di realizzazione dell’intervento dovranno essere ultimati entro il termine di 250 giorni dalla consegna anticipata dei lavori che avverrà in via di urgenza entro il 10 ottobre prossimo.