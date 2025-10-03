GUIDONIA – “I topi non se ne sono andati: chiudere la scuola”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Caccia al topo, disinfestata la scuola di via Carlo Todini, da Emanuele Di Silvio, Consigliere Comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Ho inviato oggi una nuova nota ufficiale alla ASL Roma 5 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica per segnalare la persistente emergenza igienico-sanitaria nel plesso scolastico di via Todini 56 a Setteville.

Contestualmente ho trasmesso una seconda nota al Sindaco di Guidonia Montecelio, chiedendo l’emanazione di una nuova e immediata ordinanza di chiusura della scuola, necessaria a consentire un intervento approfondito di derattizzazione e sanificazione, da svolgere esclusivamente con il plesso chiuso e sotto la supervisione della ASL competente.

Non possiamo accontentarci di misure parziali: la tutela della salute dei nostri ragazzi e di chi lavora a scuola richiede un’azione risolutiva, definitiva e certificata”.