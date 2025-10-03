MARCELLINA – “Walk for the Cure”: passeggiata per la lotta ai tumori al seno

L’Amministrazione comunale di Marcellina guidata dal sindaco Alessandro Lundini ha aderito all’edizione 2025 della “Walk for the cure”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno, organizzata e promossa dall’Associazione Susan G. Komen.
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 9,00 il ritrovo è presso il Centro Anziani comunale di via Tolmino da dove partirà la Passeggiata a sostegno di Komen Italia.
Con la donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere la maglia della manifestazione (reperibili presso la Biblioteca Comunale), il ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.
Per informazioni:
Tel. 347.8259554 – Simona Lucci
Tel. 333.5365335 – Alessandra Danieli