GUIDONIA – Strada chiusa, crollano gli incassi: scatta il senso unico alternato

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Strada chiusa un mese e mezzo: crollano gli incassi dei negozi, dal Comune di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

“Sopralluogo questa mattina, in via Trento, a Villalba, per verificare lo stato dei lavori interessanti il potenziamento della infrastruttura idrica e la sostituzione delle vecchie tubazioni.

Presenti il vicesindaco Paola De Dominicis, l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti, tecnici e agenti della Polizia Locale, si è monitorato anche l’aspetto relativo alla viabilità consentita, da oggi, a senso unico alternato, regolamentato da un impianto semaforico, in maniera di assicurare la circolazione, considerata pure la presenza di attività commerciali e di un plesso scolastico”.