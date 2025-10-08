L’ultima volta hanno svuotato gli estintori sulle auto in sosta per giocare a tris su carrozzeria e parabrezza.

Stavolta se la sono presa coi cavi elettrici sradicati dal soffitto.

Il cavo elettrico sradicato nel parcheggio pubblico di via Fuori Le Mura a Montecelio

Scene di ordinari vandalismi nel parcheggio pubblico di via Fuori Le Mura a Montecelio, il borgo medievale del Comune di Guidonia.

Oggi pomeriggio, mercoledì 8 ottobre, a segnalarli sul Gruppo Facebook “si de monticelli se…” dalla scuola di musica “Dominante Alterata”. I fatti risalirebbero a ieri pomeriggio in un orario compreso tre le 17:30 e le 18:30.

“Attualmente – si legge nella segnalazione – se un’automobile un pò più alta passa e il conducente non se ne accorge si tira via tutto. Il danno è stato causato dai ragazzi che giocano dentro il multipiano nel giorno e nell’orario indicato.

Sono ragazzi dagli 11 ai 17 anni e sono ragazzi di Montecelio che tutti conoscono.

Leggo continui post che hanno come argomento atti di vandalismo.

C’è qualche genitore con del sale in zucca che ha intenzione di far finire questi episodi?

Se si per favore contattatemi in privato”.

Le auto imbrattate a gennaio con la polvere antincendio

Vale la pena ricordare che all’alba di mercoledì 15 gennaio 2025 i proprietari di alcune auto ritrovarono le vetture completamente imbrattate di polvere antincendio cosparsa appositamente per giocare a tris sulla carrozzeria e sui parabrezza (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli ignoti teppisti svuotarono gli estintori lasciando così il parcheggio privo del sistema antincendio.

Quello non fu certo il primo atto vandalico negli ultimi 4 anni, da quando cioè il multipiano è stato aperto ufficialmente.

Gli abitanti di Montecelio hanno più volte denunciato vari danneggiamenti, tra cui quelli alle serrande dei box auto, alle vetture stesse, senza contare i ripetuti furti di carburante.