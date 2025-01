Non è la prima volta e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima. Vandali in azione nel parcheggio pubblico di via Fuori Le Mura a Montecelio, il borgo medievale del Comune di Guidonia.

All’alba di oggi, mercoledì 15 gennaio, i proprietari di alcune auto hanno ritrovato le vetture completamente imbrattate di polvere antincendio cosparsa appositamente per giocare a tris sulla carrozzeria e sui parabrezza.

Gli ignoti teppisti hanno svuotato gli estintori lasciando così il parcheggio privo del sistema antincendio.

Quello scoperto stamattina non è certo il primo atto vandalico negli ultimi 4 anni, da quando cioè il multipiano è stato aperto ufficialmente. Gli abitanti di Montecelio hanno più volte denunciato vari danneggiamenti, tra cui quelli alle serrande dei box auto, alle vetture stesse, senza contare i ripetuti furti di carburante.

D’altronde, le telecamere di video-sorveglianza installate dal Comune di Guidonia Montecelio non funzionano.