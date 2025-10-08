SUBIACO – Spaccia l’hashish ad un minorenne: preso pusher ventenne

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Subiaco hanno tratto in arresto un giovane di 20 anni, residente nella zona e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

L’arresto è scaturito a seguito di un servizio di osservazione e controllo condotto nel centro cittadino, durante il quale i militari hanno sorpreso il ragazzo mentre cedeva una dose di hashish a un minorenne.

L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere lo scambio e di procedere immediatamente al fermo del sospettato.

Il minore, identificato e segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dalla normativa vigente.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell’arrestato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato la somma in contanti di oltre 500 euro, ritenuta compatibile con l’attività di spaccio e verosimilmente provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.