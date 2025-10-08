MONTEFLAVIO – Al sugo o in bianco con le spuntature: torna la “Sagra della Polenta”

Domenica 12 ottobre a Monteflavio torna la ventesima Sagra della Polenta, una tradizionale festa popolare che celebra uno dei piatti tipici della cucina laziale.

Organizzato dalla Pro Loco – APS Monteflavio, l’evento attira ogni anno nel pittoresco borgo visitatori da tutta la regione e oltre.

Un’occasione per riscoprire sapori autentici e atmosfera conviviale nel borgo.

Verrà preparata polenta bianca e rossa, condita con sugo, ottimo vino locale e delizie tipiche del territorio.

Gli stand gastronomici aprono verso mezzogiorno, il profumo dei paioli di rame si diffonde per le vie del paese, mentre musica e tradizione fanno da cornice a una giornata perfetta tra gusto, cultura popolare e accoglienza.

Durante la sagra, i partecipanti possono gustare la polenta bianca con spuntature di maiale, preparate secondo antiche ricette locali, accompagnate da prodotti tipici del territorio.

L’antica ricetta prevede infatti l’utilizzo di una “frusta” per amalgamare l’acqua con la farina che viene versata lentamente per evitare che si formino i grumi.

Anche quest’anno, in occasione della Sagra della Polenta, sarà possibile effettuare la prenotazione online tramite il seguente link, fino al giorno 11 ottobre alle ore 12:00.