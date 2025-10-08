TIVOLI – Andrea Alessandrini delegato dal sindaco per il cerimoniale militare

L’avvocato Andrea Alessandrini è il nuovo Consulente dell’amministrazione comunale di Tivoli in materia di Cerimoniale Militare.
Lo stabilisce il decreto numero 34 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - firmato stamane, mercoledì 8 ottobre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.
Con l’atto viene conferito l’incarico a titolo volontario e gratuito a supporto diretto del sindaco sulla base dello straordinario curriculum presentato dal 42enne avvocato tiburtino e socio della locale Sezione della trentennale dell’A.N.C., Associazione Nazionale Carabinieri.