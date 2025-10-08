TIVOLI – Andrea Alessandrini delegato dal sindaco per il cerimoniale militare

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 8 Ottobre 2025

Il 42enne avvocato offrirà gratuitamente la sua esperienza nella Anc

L’avvocato Andrea Alessandrini è il nuovo Consulente dell’amministrazione comunale di Tivoli in materia di Cerimoniale Militare.

Lo stabilisce il decreto numero 34 – CLICCA E LEGGI IL DECRETO - firmato stamane, mercoledì 8 ottobre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Con l’atto viene conferito l’incarico a titolo volontario e gratuito a supporto diretto del sindaco sulla base dello straordinario curriculum presentato dal 42enne avvocato tiburtino e socio della locale Sezione della trentennale dell’A.N.C., Associazione Nazionale Carabinieri.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  TIVOLI - "Insieme siamo migliori", studenti fuori sede ospiti in casa degli anziani

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 