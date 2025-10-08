GUIDONIA – Una cucciolata di topi in classe: scuola chiusa per due giorni

Una cucciolata di topi è stata rinvenuta all’interno di una classe, ma anche le altre aule non sembrano esenti dalla presenza dei roditori.

Per questo domani, giovedì 9, e venerdì 10 ottobre, l’Istituto Comprensivo “Giuliano Montelucci” di Albuccione resterà chiuso per procedere a un intervento, richiesto dalla Dirigenza scolastica, di derattizzazione profonda e sanificazione di tutti gli ambienti.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 363 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, mercoledì 8 ottobre, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo.

Dall’ordinanza emerge che la Dirigenza scolastica ha richiesto la chiusura del plesso in quanto altre classi sono risultate interessate richiedendo pertanto una “derattizzazione profonda e una sanificazione di tutti gli ambienti, al fine di garantire condizioni adeguate di salute e benessere degli alunni e del personale scolastico“.

Per consentire una più approfondita e integrale ispezione dei locali da parte della ditta FEMAR, nonché un’accurata pulizia da parte del personale ATA, l’amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di chiudere la scuola: d’altronde, è stata documentata la presenza interna della nidiata dei ratti, al punto che va verificato l’insediamento stabile di popolazione murina nell’edificio al fine di eliminare detta presenza.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e igiene nel più breve tempo possibile.