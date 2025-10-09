CAVE – Lettura corale del poema epico “La storia Aurea” di Pier Paolo Di Mino

Scrittori, attori, poeti, artisti e semplici lettori si daranno il cambio venerdì 10 ottobre, alle 18.30, sul palcoscenico del teatro di Cave (RM), per una lettura corale del poema epico di Pier Paolo Di Mino “La storia Aurea”, illustrato da Veronica Leffe.

Allo spettacolo – organizzato da Inchiostro (comitato nazionale per la promozione della buona lettura), con il sostegno del Centro culturale connessioni e del Chiosco letterario dell’università La Sapienza, e realizzato grazie all’ospitalità del Comune di Cave e alla collaborazione dell’Associazione “Caffe’ corretto”, parteciperanno scrittori affermati come Luca Ricci e gruppi di recitazione come gli attori del Teatro empatico.

La storia Aurea, pubblicata nel 2010 da Edilet, è un poema in 30 canti che ricuce, in modo apparentemente post-moderno, frammenti di una comune e quotidiana vita dei nostri giorni al tema dell’Odissea e a quello di molti altri

miti dimenticati, tra eta’ classica e prima eta’ cristiana.

L’autore, Pier Paolo di Mino, che sara’ mescolato ai lettori insieme alla compagna, l’artista e illustratrice Veronica Leffe, ha pubblicato quest’anno “l’Infanzia di Hans”, primo volume del ciclo “Lo splendore”, nella collana Fremen (diretta da Giulio Mozzi) per le edizioni Laurana, accolto dalla critica più attenta come un vero “caso letterario” e come l’inizio di un’opera potenzialmente capace di rivoluzionare il canone della nostra letteratura.

Il poema “La storia aurea” si lega al ciclo dello Splendore attraverso sottili connessioni che saranno illustrate all’inizio della lettura di venerdì 10 ottobre.