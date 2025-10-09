FONTE NUOVA – Il Volley Santa Lucia presenta la nuova squadra di Serie B2 femminile 

È stata presentata ufficialmente la nuova squadra di Serie B2 femminile di ICS Volley Santa Lucia, pronta a vivere un’altra stagione ricca di sfide e ambizioni.

Un progetto sportivo che affonda le proprie radici nel territorio di Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova, e che negli ultimi anni ha saputo coniugare crescita tecnica, visione manageriale e un profondo legame con la comunità.

Il percorso della società è strettamente intrecciato con quello del Gruppo Building Production, realtà che opera nei settori immobiliare, comunicazione e marketing, investimenti e servizi, e che dal 2017 ha scelto di investire nel progetto ICS Volley.

Da allora la collaborazione ha trasformato la società in un modello di organizzazione e sviluppo con una crescita esponenziale dalla Prima Divisione femminile fino a raggiungere la Serie B nazionale, con la partecipazione anche al campionato di B1, conquistato al primo anno di esordio in categoria.

Un traguardo che, come sottolinea Daniele Scatassi, presidente del Gruppo Building Production, è il frutto di una visione condivisa: «Abbiamo creduto in questo progetto quando era ancora una scommessa e oggi è diventato una realtà strutturata, capace di rappresentare con orgoglio Fonte Nuova.

La pallavolo, per noi, è anche un modo per generare valore sociale e creare opportunità per i giovani del territorio».

A guidare la società è Martina Amatucci, presidente di ICS Volley Santa Lucia, che evidenzia il significato profondo di questa nuova stagione: «Il nostro obiettivo non è soltanto sportivo.

Lavoriamo ogni giorno per costruire una realtà sostenibile, che dia spazio e futuro alle nostre ragazze. In squadra abbiamo già due atlete, Giordana Taglione e Giada Cherubini, che provengono proprio da Santa Lucia: per noi è motivo d’orgoglio e la dimostrazione concreta di quanto sia importante investire nel settore giovanile».

In questa direzione, la società ha avviato un piano di potenziamento del vivaio, che oggi conta oltre 230 atleti tesserati, e ha introdotto la figura di un nuovo direttore tecnico, chiamato a coordinare l’intero movimento giovanile con l’obiettivo di creare un percorso formativo che porti, nel tempo, sempre più ragazze del territorio fino alla prima squadra.

Sulla panchina della Serie B2, come primo allenatore, ci sarà Lorenzo De Gregoriis, riconfermato alla guida tecnica dopo il buon lavoro svolto nelle stagioni precedenti.

<<Abbiamo una squadra competitiva e un gruppo unito – spiega De Gregoriis – con un mix di esperienza e giovani promettenti. L’obiettivo é crescere partita dopo partita, mantenendo lo spirito che da sempre contraddistingue ICS Volley: impegno, rispetto e passione>>.

Ad affiancare coach De Gregoriis ci sarà nuovamente Lorenzo Valentini che per il sesto anno consecutivo ha deciso di continuare a sposare il progetto: <<Ci aspetta un anno lungo ed intenso, abbiamo molti obbiettivi ambiziosi Stiamo lavorando tanto da fine agosto per farci trovare pronti alla prima partita di campionato.

La squadra è giovane e grintosa.

Siamo sicuri che ci divertiremo molto>>.

Il campionato di Serie B2, che la società ha già vissuto e vinto al suo primo anno di partecipazione, rappresenta ora una nuova occasione per confermare la solidità del progetto e la qualità del lavoro svolto dentro e fuori dal campo.

La nuova stagione segna così un ulteriore passo nella crescita di una realtà che ha saputo unire professionalità e identità territoriale, diventando un punto di riferimento per lo sport a Fonte Nuova (RM) e per l’intero movimento pallavolistico laziale.

La rosa 2025/2026: Palleggiatrici: Giordana Taglione, Matilde Roccoli Opposti: Laura Biscardi, Melissa De Angelis Centrali: Lola De Arcangelis, Giada Cherubini, Alice Colonnelli Schiacciatrici: Eleonora Palermo, Kerol Milano, Ilaria Ruani, Lucrezia D’Annibale Liberi: Victoria Cavallieri, Benedetta Scotti