Avrebbe dovuto prendersi cura di lei e invece le palpeggiò le parti intime pronunciando frasi per suscitarle piacere.

Una notte in balìa del badante per una anziana di disabile di Guidonia Montecelio.

Il Tribunale di Tivoli ha condannato un badante romeno per violenza sessuale a una disabile

Per questo ieri, mercoledì 8 ottobre, il Tribunale di Tivoli ha condannato in primo grado a 4 anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali Vasile Aurel Cotoroianu, romeno di 39 anni imputato di violenza sessuale con l’aggravante della minorata difesa ai danni di una donna italiana oggi 77enne affetta da handicap grave e invalida.

Il Collegio presieduto da Laura Di Girolamo – a latere i giudici Sergio Umbriano e Matteo Petrolati – ha condiviso la ricostruzione della Procura di Tivoli e condannato l’imputato anche alle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.

Per l’uomo il Tribunale di Tivoli ha ordinato l’allontanamento dal territorio dello Stato italiano a pena espiata. I giudici hanno inoltre revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi dalla Corte di Appello di Roma a fronte della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nel 2018.

Secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di Tivoli, il fatto avvenne nella tarda serata del 7 settembre 2020 in casa della vittima, a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio al confine con Roma Capitale.

Vasile Aurel Cotoroianu era stato assunto come badante per accudire l’anziana, ma verso le 21 entrò nella stanza della donna, le si sedette accanto sul letto costringendola a subire atti sessuali.

La disabile ha raccontato alla Polizia che il romeno le avrebbe toccato il seno e altre parti intime, mentre pronunciava finalizzate a provocare un desiderio sessuale.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.