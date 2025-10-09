Tragico incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, in via Salaria alle porte di Monterotondo.
Il bilancio è di un ciclista deceduto.
Il tratto della via Salaria in cui è avvenuto il tragico incidente stradale
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 20 all’altezza del chilometro 17.600, in direzione Monterotondo.
Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale, un italiano di 61 anni viaggiava in sella ad una bici.
Sulla stessa corsia di marcia procedeva una Fiat Panda condotta da una donna italiana di 56 anni.
Per cause in corso di accertamento, la vettura ha urtato la bicicletta sbalzando il 61enne sull’asfalto.
All’arrivo dell’ambulanza del 118 ai sanitari non è rimasto che diagnosticare il decesso.
La Panda e la bicicletta sono stati posti sotto sequestro, sulla salma dell’uomo disposta l’autopsia.